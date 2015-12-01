全球金市：金价守稳但接近近六年低位，受累于美元走强和FED升息前景

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
投资者在抛售黄金，为预期中的美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息做准备。
美元指数周二触及近13年高点，对美元计价的黄金构成压力。
美国定于周五发布的非农就业数据将备受关注，因其为判断美国经济实力提供线索，并对美联储货币政策有影响。若非农就业数据强劲，加上10月就业大幅增长，可强化对美联储升息的预期。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 持仓量创2008年9月来最低。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (翻译 许娜/张荻； 审校 孙茉莉/龚芳)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选