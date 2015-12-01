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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 09:08 BJT

全球金市：金价守稳但接近近六年低位，受累于美元走强和FED升息前景

投资者在抛售黄金，为预期中的美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息做准备。

美元指数周二触及近13年高点，对美元计价的黄金构成压力。

美国定于周五发布的非农就业数据将备受关注，因其为判断美国经济实力提供线索，并对美联储货币政策有影响。若非农就业数据强劲，加上10月就业大幅增长，可强化对美联储升息的预期。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 持仓量创2008年9月来最低。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (翻译 许娜/张荻； 审校 孙茉莉/龚芳)

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