全球金市：金价守稳但接近近六年低位，受累于美元走强和FED升息前景

投资者在抛售黄金，为预期中的美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息做准备。

美国定于周五发布的非农就业数据将备受关注，因其为判断美国经济实力提供线索，并对美联储货币政策有影响。若非农就业数据强劲，加上10月就业大幅增长，可强化对美联储升息的预期。