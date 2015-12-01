修正-全球金市：金价上扬但上月录得两年半最大月线跌幅，美元下跌激发空头回补

(更正：修改内文第一段错字，“互补空头”应为“回补空仓”)

* 美元从七个半月高位回落，本周将有欧洲央行会议和美国就业数据

* 纽约商交所黄金空头数量为历史高位

* 金价11月录得两年半以来最大月度跌幅

路透纽约/伦敦12月1日 - 金价周二连续第二日上涨，从上周触及的五年半低位反弹，因美元下跌，投资者在本周欧洲央行召开会议和美国就业数据发布前回补空仓。

美元兑欧元从七个半月高位回落，交易商认为，欧洲央行周四召开会议前，市场已经大部分消化了该行进一步放宽货币政策的预期。

1927 GMT，现货金 上涨0.4%，报每盎司1,068.20美元，延续了反弹势头，此前在上周五曾触及2010年2月以来最低的1,052.46美元。美国2月黄金期货 下跌0.2%，收报每盎司1,063.50美元。

金价11月录得两年半以来最大月度跌幅，因投资者在本月美国升息前调整头寸。周一的数据显示，在截至11月24日当周，对冲基金和货币经理将纽约商交所(COMEX)黄金净空头头寸提高至历史高位。

“在美国联邦储备理事会(FED/美联储)作出决定前，黄金仍受美元走势影响，”MKS交易负责人Afshin Nabavi称，“周五跌过了头，到1,051－1,059美元区间，即便如此，一些新资金注入的话，会突破1,095美元。”

上海黄金交易所黄金溢价在良性的每盎司5-6美元。

现货银 上涨0.4%，报每盎司14.14美元，现货铂金 上涨0.8%，报每盎司837.78美元，现货钯金 下跌0.7%，报每盎司541美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金