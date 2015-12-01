修正-全球金市：金价上扬但上月录得两年半最大月线跌幅，美元下跌激发空头回补

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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(更正：修改内文第一段错字，“互补空头”应为“回补空仓”)
* 美元从七个半月高位回落，本周将有欧洲央行会议和美国就业数据
* 纽约商交所黄金空头数量为历史高位
* 金价11月录得两年半以来最大月度跌幅
路透纽约/伦敦12月1日 - 金价周二连续第二日上涨，从上周触及的五年半低位反弹，因美元下跌，投资者在本周欧洲央行召开会议和美国就业数据发布前回补空仓。
美元兑欧元从七个半月高位回落，交易商认为，欧洲央行周四召开会议前，市场已经大部分消化了该行进一步放宽货币政策的预期。
1927 GMT，现货金 上涨0.4%，报每盎司1,068.20美元，延续了反弹势头，此前在上周五曾触及2010年2月以来最低的1,052.46美元。美国2月黄金期货 下跌0.2%，收报每盎司1,063.50美元。
金价11月录得两年半以来最大月度跌幅，因投资者在本月美国升息前调整头寸。周一的数据显示，在截至11月24日当周，对冲基金和货币经理将纽约商交所(COMEX)黄金净空头头寸提高至历史高位。
“在美国联邦储备理事会(FED/美联储)作出决定前，黄金仍受美元走势影响，”MKS交易负责人Afshin Nabavi称，“周五跌过了头，到1,051－1,059美元区间，即便如此，一些新资金注入的话，会突破1,095美元。”
上海黄金交易所黄金溢价在良性的每盎司5-6美元。
现货银 上涨0.4%，报每盎司14.14美元，现货铂金 上涨0.8%，报每盎司837.78美元，现货钯金 下跌0.7%，报每盎司541美元。(完)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。