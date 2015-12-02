更正-全球金市：美元走高拖累金价下跌，叶伦讲话后跌至2010年以来低位

(更正：因译文有误，内文第五段现货金报价应为...盘中一度触及2010年2月以来最低“1,050.25美元”，非“1,052.25美元”。)

* 美联储主席叶伦基调乐观的讲话推高美元

* 褐皮书显示，美国就业市场适度收紧

* 交易商等待欧央行周四开会，美国周五公布就业报告

路透纽约/伦敦12月2日 - 金价周三跌至近六年最低水平，美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表讲话后跌幅扩大。叶伦称“期待”升息的那一天，这标志着美国经济从衰退中复苏。

在事先准备好的讲话中，叶伦并没有暗示她是否仍预计在今年最后一次会议上有充分的理由升息。美联储将在12月15-16日召开政策会议。

她的讲话将美元兑欧元推升至逾七个月来最高水平。

美联储稍后发表褐皮书后，金价略微缩小跌幅。褐皮书称，美国就业市场在过去几周适度收紧，薪资压力有所增加。从10月初到11月中，美国大部分地区经济活动继续以温和速度扩张。

2025 GMT，现货金 下跌1.4%，报每盎司1,053.70美元，盘中一度触及2010年2月以来最低1,050.25美元。美国2月黄金期货 下跌0.9%，收报每盎司1,053.80美元，盘中一度跌至2009年10月以来最低的1,049.40美元。

“叶伦的讲话表明美国经济继续适度增长，但褐皮书却暗示经济增长势头有所减弱，”CIBC Economics高级经济学家Andrew Grantham在公告中写道。

美联储将升息时机与经济数据的强弱挂钩，使得周五公布的美国就业数据至关重要。

现货银 下跌1.1%，报每盎司14.04美元，现货铂金 下跌0.8%，报每盎司831.74美元，现货钯金 下跌1.9%，报每盎司528.15美元。(完)

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