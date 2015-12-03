全球金市：金价从2010年低位反弹，此前欧洲央行宣布政策决定

* 欧洲央行将存款利率下调至负0.3%

* SPDR黄金持仓量降幅为2011年以来最大

* 现货银和现货铂金从多年低位反弹

路透纽约/伦敦12月3日 - 金价周四从近六年低位反弹，跟随欧元的大幅上涨走势，此前欧洲央行宣布的降息幅度仅是投资者的最低预期。

欧洲央行将存款利率从负0.2%下调至负0.3%，但维持主要再融资利率0.05%不变。

存款利率下调幅度小于一些交易商的预期，导致欧元兑美元反弹3%。

“（欧洲央行决定宣布前）我看到的每一篇文章，交谈的每一个人，都认为会下调利率，”MKS交易主管Afshin Nabavi称。

“当他们维持（主要再融资利率）不变时，市场很震惊，”他称。

2022 GMT，现货金 上涨1.1%，报每盎司1,064.71美元， 盘中低见1,045.85美元的2010年2月以来最低位。稍早的下跌主要因为美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周三的讲话支撑了美国本月升息的预期。

美国2月黄金期货 收涨0.7%，报1,061.20美元。

“我认为今天的反弹主要因为美元走软，”商品投资公司Logic Advisors联合创始人Bill O'Neill称。

市场将会密切关注周五发布的美国非农就业数据，以寻找美国货币政策走向的进一步线索。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周三下跌2.41%，至639.02吨，是自2008年9月以来的最低水平，也是四年来的最大单日百分比跌幅。

现货银 收涨0.7%，报14.12美元，盘中触及每盎司13.79美元的2009年8月以来最低价。

现货铂金 收涨1.3%，报每盎司841.49美元，盘中触及819.75美元的七年低位；现货钯金 收涨2.5%，报每盎司537.61美元，盘中触及521.72美元的三个月低位。(完)

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