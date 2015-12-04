全球金市：金价急升2%至三周高位，因美国就业数据大大提升加息机率

* 美元削减涨幅，但兑一篮子货币走强

* 美国非农就业数据强于预期

* 现货钯金大涨7.1%

路透纽约/伦敦12月4日 - 金价周五攀升超过2%，至近三周最高，尽管美国非农就业数据大大提升了美国联邦储备理事会(FED/美联储)本月加息的机率，但并未给美元升势带来很大的帮助。

美国劳工部公布，11月美国非农就业岗位增加21.1万个，9、10两月数据被上修，累积再增加3.5万个。

“就业报告连续第二个月强劲增长，但该数据仅短暂阻碍了黄金升势，因欧元再度走强，以及美元走疲促使金市投资者进一步回补空头，”BMO Capital Markets驻纽约的基本和贵金属交易部董事Tai Wong说。

现货金 盘初走低，后反弹，一度急升2.5%，触及11月16日以来最高1,088.70美元。1924 GMT，上扬2%，报每盎司1,082.96美元。本周可能上涨2.3%，之前六周连跌。

在美国就业数据，以及消息人士称石油输出国组织(OPEC)决定上调产量上限的报导发布后，美元指数 削减涨幅。

金价延续周四的涨势。由于欧洲央行放宽政策的力度远逊于预期，金价昨日从六年低位反弹。

“今日市场上有两个相互矛盾因素：非农就业报告和OPEC决定，它们导致油价下跌，金价攀升。”

布兰特原油期货 盘中下跌超过2%，跌至43美元之下。

金市的关注焦点仍是美联储12月会议市场普遍预计联储将会升息。升息通常会增加持有黄金的机会成本，从而重压金价。

现货钯金 是涨幅最大的贵金属，飙升7.1%，至三周高位572.70美元。

现货银 跳涨2.8%，报每盎司14.47美元。现货铂金 大涨4.3%，报每盎司878.89美元。(完)

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