全球金市：金价急升2%至三周高位，因美国就业数据大大提升加息机率

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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* 美元削减涨幅，但兑一篮子货币走强
* 美国非农就业数据强于预期
* 现货钯金大涨7.1%
路透纽约/伦敦12月4日 - 金价周五攀升超过2%，至近三周最高，尽管美国非农就业数据大大提升了美国联邦储备理事会(FED/美联储)本月加息的机率，但并未给美元升势带来很大的帮助。
美国劳工部公布，11月美国非农就业岗位增加21.1万个，9、10两月数据被上修，累积再增加3.5万个。
“就业报告连续第二个月强劲增长，但该数据仅短暂阻碍了黄金升势，因欧元再度走强，以及美元走疲促使金市投资者进一步回补空头，”BMO Capital Markets驻纽约的基本和贵金属交易部董事Tai Wong说。
现货金 盘初走低，后反弹，一度急升2.5%，触及11月16日以来最高1,088.70美元。1924 GMT，上扬2%，报每盎司1,082.96美元。本周可能上涨2.3%，之前六周连跌。
在美国就业数据，以及消息人士称石油输出国组织(OPEC)决定上调产量上限的报导发布后，美元指数 削减涨幅。
金价延续周四的涨势。由于欧洲央行放宽政策的力度远逊于预期，金价昨日从六年低位反弹。
“今日市场上有两个相互矛盾因素：非农就业报告和OPEC决定，它们导致油价下跌，金价攀升。”
布兰特原油期货 盘中下跌超过2%，跌至43美元之下。
金市的关注焦点仍是美联储12月会议市场普遍预计联储将会升息。升息通常会增加持有黄金的机会成本，从而重压金价。
现货钯金 是涨幅最大的贵金属，飙升7.1%，至三周高位572.70美元。
现货银 跳涨2.8%，报每盎司14.47美元。现货铂金 大涨4.3%，报每盎司878.89美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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