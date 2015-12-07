全球金市：金价从三周高位回落，因美国就业数据提振美元

美国个股：花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
* 强劲的美国就业数据支持美联储下周升息
* 截止12月1日当周，投机客增加黄金空头头寸至纪录高位
* 现货铂金下跌超过3.4%
路透纽约/伦敦12月7日 - 金价周一下跌逾1%，从前一交易日触及的三周高位回落，因上周五公布的美国就业数据良好，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周升息的预期，美元受到提振走强。
上周五数据公布之初，金市出现普遍的空头回补涨势，这让市场意外，因强劲的就业数据通常会拖累金价走低，因其提升了升息的可能性，从而增加了持有黄金的机会成本。
1901 GMT，现货金 下跌1.1%，报每盎司1,074.90美元。
美国2月期金 收跌0.8%，报每盎司1,075.20美元。
交易商称，油价 重挫至近七年低位也令金价承压。
今年迄今，金价已累积下跌9%，主要是因预期美国不久将进行近10年来首次升息。关注焦点仍集中在下周的美联储政策会议上。
“多数市场人士都在关注美国不久可能升息，且只关注该因素，对其他消息置若罔闻，”加拿大丰业银行的贵金属部门主管Simon Weeks表示，“上周五肯定有一些空头头寸被套。”
周五晚间公布的数据显示，对冲基金和货币基金经理的COMEX黄金期权和期货空头头寸规模增至开始公开发布纪录以来最大。
花旗研究在一份报告中，“我们预计年底前金市的技术上行压力将较弱，尽管宏观状况仍偏向下行。”
另外，路透根据中国央行提供的数据计算得出，11月中国在外汇储备中增加近21吨黄金，这也给金价提供一定的支撑。
现货铂金 是跌幅最大的贵金属，下跌3.4%，报每盎司849.50美元。现货银 回落1.4%，报每盎司14.35美元。现货钯金 劲挫2.3%，报每盎司550.65美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透上海1月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 6.00% 上限6.30% AA- 1.97 3-7年末偿还20%本金 城市建设投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *肇东市东盛 5
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *6.00% AA- 1/20-1/23 广州证券 城市建设投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 肇东市东盛 5 7 1/19簿记建档 *6.50% AA- 1/20-1/24