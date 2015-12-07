全球金市：金价从三周高位回落，因美国就业数据提振美元

* 强劲的美国就业数据支持美联储下周升息

* 截止12月1日当周，投机客增加黄金空头头寸至纪录高位

* 现货铂金下跌超过3.4%

路透纽约/伦敦12月7日 - 金价周一下跌逾1%，从前一交易日触及的三周高位回落，因上周五公布的美国就业数据良好，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周升息的预期，美元受到提振走强。

上周五数据公布之初，金市出现普遍的空头回补涨势，这让市场意外，因强劲的就业数据通常会拖累金价走低，因其提升了升息的可能性，从而增加了持有黄金的机会成本。

1901 GMT，现货金 下跌1.1%，报每盎司1,074.90美元。

美国2月期金 收跌0.8%，报每盎司1,075.20美元。

交易商称，油价 重挫至近七年低位也令金价承压。

今年迄今，金价已累积下跌9%，主要是因预期美国不久将进行近10年来首次升息。关注焦点仍集中在下周的美联储政策会议上。

“多数市场人士都在关注美国不久可能升息，且只关注该因素，对其他消息置若罔闻，”加拿大丰业银行的贵金属部门主管Simon Weeks表示，“上周五肯定有一些空头头寸被套。”

周五晚间公布的数据显示，对冲基金和货币基金经理的COMEX黄金期权和期货空头头寸规模增至开始公开发布纪录以来最大。

花旗研究在一份报告中，“我们预计年底前金市的技术上行压力将较弱，尽管宏观状况仍偏向下行。”

另外，路透根据中国央行提供的数据计算得出，11月中国在外汇储备中增加近21吨黄金，这也给金价提供一定的支撑。

现货铂金 是跌幅最大的贵金属，下跌3.4%，报每盎司849.50美元。现货银 回落1.4%，报每盎司14.35美元。现货钯金 劲挫2.3%，报每盎司550.65美元。(完)

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