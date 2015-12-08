全球金市：美元和股市回落提振金价上扬，但联储升息前景限制涨幅

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
* 美联储料在下周升息
* 投资者关注商品市场普跌
路透纽约/伦敦12月8日 - 金价周二上扬，因美元小跌和全球股市走低，但美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周可能升息的前景限制涨幅。
商品价格普跌，油市跌幅最为显着，触及近七年最低，因石油输出国组织(OPEC)继续维持接近纪录高位的产量以保卫市场份额。这也阻碍了金市的上行动能。
油价进一步下跌可能引发对通缩的担忧，这对金市不利，因为黄金通常被用于对冲油价引发的通胀。
1942 GMT，现货金 上扬0.3%，报每盎司1,073.18美元。 美国2月期金 收涨0.10美元，报每盎司1,075.30美元。
全球股市下挫，受累于中国贸易数据疲弱。美元指数 回落0.2%。
美国就业市场持续复苏的迹象支持美联储在12月会议上升息。
“金市投资者现在只能观望，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)的商品策略部主管Ole Hansen表示，他还指出，金市目前仍被升息题材主导。
“不过，在消息最终公布前，市场尚未准备好削减对金市的敞口。”
荷兰银行的商品策略师Georgette Boele表示，周二黄金的涨势不会持久，因今日上涨是受美元短暂回调引发的低吸买盘提振。
现货银 跌0.6%，报每盎司14.14美元。现货铂金 下跌0.8%，报每盎司846.44美元。现货钯金 回落0.5%，报每盎司556.47美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。