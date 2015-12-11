全球金市：金价因美元走软反弹，但本周可能走低

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
* 金价本周可能下跌0.7%
* 所有的目光都聚焦在美联储下周会议上
* 现货银跌至2009年8月以来最低
路透纽约/伦敦12月11日 - 金价周五反弹，削减稍早跌幅，因美元和美国公债收益率走低，但本周仍可能是过去八周中第七周下跌，因投资者根据美国下周将升息的预期进行布仓。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)在12月15-16日会议上升息将是近10年来首次，且可能损及对无息黄金的需求。
“暂时出现的轧空可能干扰黄金的长期跌势，但我们仍预计金价下周将跌至1,000美元左右，”ABN Amro的分析师Georgette Boele说。
现货金 盘初走低，后反弹，1920 GMT，上扬0.7%，报每盎司1,078.76美元。本周可能下跌0.7%。
“欧元兑美元反弹，以及10年期美债收益率回落扶助推升金价，盖过了油价重挫以及预期美国下周升息对金价的拖累，”渣打银行贵金属分析师Suki Cooper表示。
美元指数 下跌0.4%。中国人民币 跌至四年半低位，国际货币基金组织(IMF)于11月30日将其纳入储备货币篮子。人民币走软引发市场担忧这可能拖累全球经济。
另外，金市未受油价重挫，下探11年低位的影响。
另外两种贵金属走疲，现货银 盘中跌至2009年8月以来最低，报13.76美元。
银和铂金 可能在过去八周中第七周下跌，现货铂金周五下跌0.8%，报每盎司842美元。
现货钯金 上扬0.6%，报盎司541.56美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *