全球金市：金价下跌，因预期美国本周将会升息

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
* 金价今年迄今累积下跌10%
* 经纪商称金价将跌至1,000美元之下
* 美联储将于周三结束为期两天的政策会议
路透纽约/伦敦12月14日 - 金价周一下跌1%，因市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在本周稍后宣布进行近10年来首次升息。
投资者因预期美联储升息而削减黄金头寸，年内迄今金价累积下跌约10%。升息可能削弱对无息资产的需求，并提振美元。
1956 GMT，现货金 跌0.8%，报每盎司1,065.10美元。美国2月期金 收跌1.1%，报每盎司1,063.40美元。
“黄金跌势依旧，首个支撑位在1,062-1,063美元附近，如果跌穿该水平，金价将重新跌向12月低位1,045美元，”ActivTrades的首席分析师Carlo Alberto de Casa说。
金价守住略高于1,060美元的技术支撑位，这是从12月4日高位到12月3日低位的短期费波纳奇系数技术回档位。
现货银 盘中触及2009年8月以来最低13.60美元。
“美国利率即将小幅攀升，总体环境仍为美国经济强劲成长，短期内没有任何通胀，因此，从这方面来看，你无须持有黄金，”Julius Baer的分析师Carsten Menke说。
“我们预计明年金价将在1,000-1,100美元之间横盘整理。”
美联储料将在周三1900 GMT发布利率声明。
现货钯金 上扬0.9%，报每盎司547.10美元。现货铂金 升1%，报每盎司853.50美元。(完)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -0.18 -0.05 +3.10 349.57 新加坡 3011.08 2.86 +0.10 +4.52 2880.76 马来西亚 1664.89 -1.62 -0.10 +1.41 1641.73 泰国 1562.99 8.11 +0.52 +1.30 1542.94 印尼 5254.31 -44.64 -0.84 -0.80 5296.71 菲律宾 7232.66 -13.42 -0.19 +5.73 6840.64
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。