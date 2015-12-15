全球金市：金价小涨但处于颓势，受美联储本周稍晚料升息影响

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
美联储预计将在本周政策会议上升息25个基点。而升息料将损及无息资产黄金的需求，同时提振美元。
金价年内已累计下挫10%，为连续第三年下滑，受累于升息预期。交易商和分析师预计，金价将续跌。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量目前处于2008年9月以来最低。
实货市场也未能给金价提供多少支撑。
印度金价周一转为较全球现货金价折价，为一个月来首见，因印度珠宝商和贸易商在美联储会议前推迟购金。
其它贵金属方面，现货白银 持稳于每盎司13.71美元，此前一连六个交易日下跌。银价周一曾跌至2009年8月以来最低13.60美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧/许娜；审校 龚芳/王丽鑫)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选