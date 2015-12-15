全球金市：金价小涨但处于颓势，受美联储本周稍晚料升息影响

美联储预计将在本周政策会议上升息25个基点。而升息料将损及无息资产黄金的需求，同时提振美元。

金价年内已累计下挫10%，为连续第三年下滑，受累于升息预期。交易商和分析师预计，金价将续跌。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量目前处于2008年9月以来最低。

实货市场也未能给金价提供多少支撑。

印度金价周一转为较全球现货金价折价，为一个月来首见，因印度珠宝商和贸易商在美联储会议前推迟购金。

其它贵金属方面，现货白银 持稳于每盎司13.71美元，此前一连六个交易日下跌。银价周一曾跌至2009年8月以来最低13.60美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金