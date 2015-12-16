全球金市：金价持坚，之前美联储在近10年来首次升息

* 美联储近10年来首次升息

* 升息标志着联储进入了“逐步”收紧政策的周期

路透纽约/伦敦12月16日 - 金价周三持坚，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)近10年来首次升息，与市场预期一致，且明确表示，这只是“逐步”收紧政策周期的开始。

联邦公开市场委员会(FOMC)将指标利率区间上调25个基点，至025%-0.5%，结束了长达10年的、围绕经济是否足够强劲，能应对借贷成本上涨的争论。

“金价持稳，因基调温和的政策声明和决策者下调经济预估削弱了九年来首次升息的影响，”BMO Capital Markets 驻纽约的基本和贵金属交易部董事Tai Wong表示。

“市场反应冷静，表明今日稍早金价升至1,078美元之上后，最悲观的空头头寸已经被出脱。”

1940 GMT，现货金 上扬1.2%，报每盎司1,072.71美元，低于日高1,078.20美元。

在美联储声明公布前，美国2月期金 收涨1.4%，报每盎司1,076.80美元。

今年迄今金价已回落近10%，主要是因臆测美国利率将从纪录低位反弹，提振美元，导致持有无息黄金的机会成本上升。

美联储政策声明公布后，全球股市震荡上涨，美元和美国公债收益率上扬。

现货银 急升3%，报每盎司14.16美元，本周跌至逾六年最低13.60美元。

现货铂金 上涨1.7%，报每盎司869.75美元。现货钯金 0.5%，报每盎司567.50美元。(完)

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