全球金市：金价创五个月来最大日跌幅，因美国升息后美元走强

* 美国升息后美元指数上扬逾1%

* 银、铂金和钯金急跌超过3%

* 油价回落可能进一步拖累金价

路透纽约/伦敦12月17日 - 金价周四急跌2%，录得五个月来最大单日跌幅，并下探2010年低位，因周三美国联邦储备理事会(FED/美联储)近10年来首次升息，并暗示明年将进一步上调利率后美元大涨。

美联储周三一如预期将指标利率上调25个基点。

美联储的行动最初推动美元指数 小跌，金价保持涨势。不过，周四美元兑一篮子货币大涨至两周高位，因市场认为美联储升息将提升美国资产的吸引力。

“昨日，汇市波澜不兴，但今日美元大涨，”道明证券驻多伦多的商品策略部主管Bart Melek表示。

“这促使投资者出脱黄金。美元走强以及预计未来利率将进一步攀升，导致持有黄金的成本增加。”

现货金 盘中一度下跌2.4%，至日低1,047.25美元，较本月稍早触及的近六年低位只高1.40美元。金价稍后削减跌幅，1946 GMT，下跌1.9%，报每盎司1,051.80美元。

美国2月期金 收跌2.5%，报每盎司1,049.60美元。

“美联储暗示将进一步升息，美元受到提振，因市场已消化了明年将升息两到三次的预期，”花旗策略师David Wilson说。

其他商品市场，特别是油市 ，走疲可能进一步拖累金市表现。油价周三重挫5%，周四跌势依旧，主要是因美元走强。

黄金通常被视为对冲油价引发的通胀的工具。通胀预期低迷使投资者失去了买入黄金的另一个理由。

其他贵金属也因美元走强受创。现货钯金 一度急跌3.6%，至日低每盎司548.25美元。现货银 重挫3.1%，报每盎司13.63美元。现货铂金 大跌4.1%，至日低每盎司837美元。(完)

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