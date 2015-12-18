全球金市：金价上扬逾1%，在录得五个月以来最大跌幅后反弹

标题新闻：马来西亚1月1-20日棕榈油出口较前月同期增加17.5%至739,367吨----船货验证机构ITS
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* 全球股市和美元指数走低
* 分析师称如果跌穿12月低位，金价可能下探1,000美元
路透纽约/伦敦12月18日 - 金价周五上扬逾1%，在周四受股市和美元回落拖累录得五个月最大单日跌幅后反弹，但仍留守在数年低位附近，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)近10年来首次升息。
自周四在1,047.25美元触底后金价收复了部分失地，该水准较12月3日触及的近六年低位高不到几美元。
美联储升息提振了美元，并增加了持有无息黄金的机会成本。
1910 GMT，现货金 上扬1.3%，报每盎司1,065.30美元。美国2月期金 收涨1.5%，报每盎司1,065美元。
“市场大幅震荡，但总体基调仍为下行，”商品投资公司Logic Advisors的联合创始人Bill O'Neill表示。
“目前美元对金市的影响超过了今年很多时候。”
O'Neill还表示，股市疲弱也重压金价，全球股市走低，因担忧油价回落可能暗示成长将会放缓。
美元指数 下跌0.4%.
“明年黄金和贵金属的宏观基本面可能不再这么负面，”Mitsubishi的分析师Jonathan Butler说。
据技术分析师分析，如果跌穿12月初触及的低位1,045美元，金价可能再度下探1,000美元，为六年来首次。
现货银 上扬2.9%，报每盎司14.10美元。现货铂金 升1.6%，报每盎司857美元。现货钯金 小跌0.1%，报每盎司553美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 1,045 (编译 母红; 审校 李军)
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路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。
2016年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.0%（下同，增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），较11月份回落0.2个百分点。从环比看，12月份，规模以上工业增加值比上月增长0.46%。2016年全年，规模以上工业增加值比上年增长6.0%。