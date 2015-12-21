全球金市：金价延续涨势，因数据拖累美元走低

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
* 金价延续上周五1%的升势
* 美国升息前景持续重压金价
路透纽约/伦敦12月21日 - 金价周一升逾1%，因美国数据低于预期及美国联邦储备理事会(FED/美联储)明年升息步伐的不确定性重压了美元。
油价持续崩跌，已跌至2004年以来最低水平，抑制了金价的短线上涨。黄金通常被用作对冲油价上涨带来的通胀。
1758 GMT，现货金 涨1.2%，报每盎司1,078.49美元，上周五上涨1.4%。美国2月期金 收涨1.5%，报每盎司1,080.60美元。
进入今年最后两周交易周，预计流动性将减少，因许多人将离场开始圣诞和新年假期。
“空头回补带动的反弹在继续，本周因圣诞节将减少交易日，”RBC Capital Markets贵金属策略师George Gero称。
“12月3日下探的1,050美元之下的双底可能变成一个技术因素，”他称。
美元下跌，此前芝加哥联储数据显示，11月美国经济增速低于平均速度，黄金买盘出现。美联储上周决定提高利率。
但美元前景保持强劲，因预计利率将走高。
“美元明年仍将拖累金价，”德意志银行分析师Michael Hsueh称。
截至上周五，全球最大黄金上市交易基金(SPDR Gold Trust)黄金持有量增加2.98%，至648.92吨，为两个月来首次上涨。上周，该基金黄金总持有量跌至七年低位。
现货银 涨1.6%，报每盎司14.29美元，现货钯金 跌0.4%，报553美元，现货铂金 涨1.5%，报871美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 利棣儿)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。