全球金市：金价延续涨势，因数据拖累美元走低

* 金价延续上周五1%的升势

* 美国升息前景持续重压金价

路透纽约/伦敦12月21日 - 金价周一升逾1%，因美国数据低于预期及美国联邦储备理事会(FED/美联储)明年升息步伐的不确定性重压了美元。

油价持续崩跌，已跌至2004年以来最低水平，抑制了金价的短线上涨。黄金通常被用作对冲油价上涨带来的通胀。

1758 GMT，现货金 涨1.2%，报每盎司1,078.49美元，上周五上涨1.4%。美国2月期金 收涨1.5%，报每盎司1,080.60美元。

进入今年最后两周交易周，预计流动性将减少，因许多人将离场开始圣诞和新年假期。

“空头回补带动的反弹在继续，本周因圣诞节将减少交易日，”RBC Capital Markets贵金属策略师George Gero称。

“12月3日下探的1,050美元之下的双底可能变成一个技术因素，”他称。

美元下跌，此前芝加哥联储数据显示，11月美国经济增速低于平均速度，黄金买盘出现。美联储上周决定提高利率。

但美元前景保持强劲，因预计利率将走高。

“美元明年仍将拖累金价，”德意志银行分析师Michael Hsueh称。

截至上周五，全球最大黄金上市交易基金(SPDR Gold Trust)黄金持有量增加2.98%，至648.92吨，为两个月来首次上涨。上周，该基金黄金总持有量跌至七年低位。

现货银 涨1.6%，报每盎司14.29美元，现货钯金 跌0.4%，报553美元，现货铂金 涨1.5%，报871美元。(完)

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