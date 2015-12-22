全球金市：金价连升两日后回软，交易商节前轧平仓位

中国企业：紫光集团投资约300亿美元建南京半导体项目，主打存储芯片
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
* 金价自上周低点上扬2.5%
* SPDR基金成交量减少，上周跳升
路透纽约/伦敦12月22日 - 金价周二在连升两日后回软，未受美元疲弱和油价反弹的提振，因交易员在年底轧平仓位，圣诞假前交投明显淡静。
金价自上周美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布近十年来首次升息后触及的2010年初来的低点已大涨了2.5%。
2017 GMT，现货金 跌0.5%，报每盎司1,072.20美元。美国2月期金 收低0.6%，报每盎司1,074.10美元。
“明年，市场可能有一些下滑风险，因投资人尚未关注利率可能保持稳定的可能性。”ETF Securities分析师Martin Arnold表示。
在上周美联储升息前，对冲基金持有创纪录的空头仓位，近几日一直在减仓，丹麦盛宝银行(Saxo Bank)在报告中指出。
美股攀升而美元指数 下滑，因交易商对美联储升息后的美元多头押注获利了结，且美国11月成屋销售大跌。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust持金量上周稍晚大增，支撑金价，但本周恢复跌势暗示投资人保持谨慎。
现货银 跌0.1%，报每盎司14.26美元，现货钯金 升0.6%，报552.31美元，现货铂金 跌0.3%，报870.64美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。