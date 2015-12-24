全球金市：金价收复部分失地，因美元在节日前走低

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
* 美国一周初请失业金人数降至近42年低位
* 金价将录得连续第三年下跌
路透伦敦12月24日 - 金价周四上涨，返回前两个交易日的部分跌幅，银价在清淡交投中触及三周高位，因美元在圣诞假期前走软，油价反弹帮助提振了市场人气。
1743 GMT，现货金 涨0.54%，报每盎司1,076.3美元，前两个交易日累计下跌0.7%。
今日因假日，市场提前休市。美国2月期金 收于每盎司1,075.9美元，涨0.71%。
金价今年至今已经累计下跌9%，为连续第三年下跌，主要受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预计。美联储本月稍早升息。
“在升息前有很多负面情绪，但现在市场恢复平衡，短期对金价构成支撑，”Julius Baer分析师Warren Kreyzig称。
分析师称，随着美国进行了近10年来的首次升息，现在的焦点集中在升息步调。
美元兑一篮子主要货币跌0.4%，在过去五个交易日中有四日下跌。
周四公布的数据显示，美国一周初请失业金人数降幅超过预期，接近42年来的低位。
金价与油价走势是正面相关的，因黄金被用作对冲油价上涨带来的通胀。
现货银 涨0.7%，报每盎司14.39美元，盘中稍早触及14.40美元高位，现货钯金 涨0.7%，报561.90美元，现货铂金 涨1.8%，报883.0美元。(完)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%