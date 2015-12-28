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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 11:44 BJT

全球金市：金价跟随油价下跌，美元走软未能带来提振

澳洲和欧洲许多市场继周五的圣诞节后，周一仍休市。许多市场本周五也将因元旦休市。

一位香港的贵金属交易员表示，“因为本周末是元旦，我认为市场不会有太多动作。即便如此，市场流动性不足可能导致波动放大。”

该交易员并称，“明年初，金价应会走低，因美元在明年上半年将保持强势。”

许多交易员和分析师预计，金价明年将跌至每盎司1,000美元甚至更低。(完)

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