全球金市：金价走低，可能连跌第六季

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
* 伦敦市场因假休市，市场流动性枯竭
* 金价2015年下跌近10%
* 银价回落3%，在主要贵金属中跌幅最大
路透纽约/伦敦12月28日 - 金价周一跟随油价走低，回吐上周录得的部分涨幅，但在上周五因圣诞假期休市后，今日成交清淡，陷于区间内。
金价上周上扬近1%，但本季度仍可能连跌第六季，创1970年代中以来最长季度跌幅。今年迄今下跌近10%。
1857 GMT，现货金 下跌0.85%，报每盎司1,066.35美元。美国2月期金 收跌7.60美元，或0.7%，报每盎司1,068.30美元。
“每年的这个时候，投资者都在考虑用投资组合中的亏损来抵消资本利得，”U.S. Bank Wealth Management的全国投资咨询师Dan Heckman表示。
“从技术面和基本面来看，金价目前的处境都很糟，我们预计在进入2016年一段时间后这种局面才可能有所缓解。我们看到资金大量撤出商品上市交易基金(ETF)，市场买兴阑珊。”
“明年金价是否会反弹的问题，并不取决于美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会升息，因为这看起来是板上钉钉的事，而是取决于美联储是否是唯一升息的央行。”
油价在圣诞长周末后急跌3%，重压全球股市。
现货银 在主要贵金属中跌幅最大，回落3.3%，报每盎司13.87美元。现货铂金 下跌0.9%，报每盎司873.25美元。现货钯金 跌1.5%，报每盎司550美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *