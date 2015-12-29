全球金市：油价颓势抑制金价，交投淡静

全球金市：金价在特朗普就职前持稳，周线有望录得涨幅
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
“短期内，贵金属可能横盘波动，因基金今年料平仓，以新姿态步入新的一年，”INTL FCStone分析师Edward Meir说。
黄金周一遭遇抛售，因油价大跌逾3%。
黄金需求会随着油价下跌而减弱，因黄金被视作对冲油价引领的通胀的工具。
油价下跌盖过了美元下滑对黄金产生的正面影响。
今年金价累计下跌近10%，料连续第三年录得年度跌幅，此前为期12年的涨势在2013年画上句号。
黄金的基本面不乐观，随着明年美联储逐步升息，美元料走强。利率上升会降低无息资产黄金的需求。
技术前景亦疲弱。ScotiaMocatta称，若跌破1,067美元，则下看多年低点1,048美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/杜明霞；审校 王颖/龚芳)
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。