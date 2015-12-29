全球金市：油价颓势抑制金价，交投淡静

“短期内，贵金属可能横盘波动，因基金今年料平仓，以新姿态步入新的一年，”INTL FCStone分析师Edward Meir说。

黄金周一遭遇抛售，因油价大跌逾3%。

黄金需求会随着油价下跌而减弱，因黄金被视作对冲油价引领的通胀的工具。

油价下跌盖过了美元下滑对黄金产生的正面影响。

今年金价累计下跌近10%，料连续第三年录得年度跌幅，此前为期12年的涨势在2013年画上句号。

黄金的基本面不乐观，随着明年美联储逐步升息，美元料走强。利率上升会降低无息资产黄金的需求。

技术前景亦疲弱。ScotiaMocatta称，若跌破1,067美元，则下看多年低点1,048美元。(完)

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