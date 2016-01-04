全球金市：金价跳涨2%，因股市走低和中东紧张局势升级

* 沙特与伊朗断交，中国数据令人失望

* 美元兑一篮子主要货币转跌为升

* 钯金重挫4%

路透纽约/伦敦1月4日 - 金价周一劲扬2%，至四周高位，受助于中东紧张局势升级，和股市急跌，因中国数据点燃全球成长忧虑。

但钯金急挫，因中国制造业数据压制了制造业复苏的希望。

1909 GMT，现货金 上扬1.4%，报每盎司1,074.80美元，盘中升至四周高位1,083.30美元。美国2月期金 收高1.4%，报每盎司1,075.20美元。现货金有望录得一个月来最大单日涨幅。

金价盘初跟随油市上扬，之前，沙特与伊朗断交。

“金市的主要驱动因素是沙特与伊朗间的紧张局势，以及两国间的冲突不断升级，”德国商业银行的分析师Daniel Briesemann说。

“中国数据，加之股市重挫可能也助力金价升势，但地缘政治紧张局势是主导因素。”

沪综指周一重挫约7%，并拖累全球股市走低，因投资者在新年伊始重新担忧全球成长，并买入公债和黄金避险。

金价从高位回落，因原油期货转升为跌，且美元指数在震荡交投中扩大涨幅。

金价缩减涨幅可能还与旧金山联储总裁威廉姆斯的讲话有关，他表示联储今年升息三到五次是合理的。

现货银 上扬0.5%，报每盎司13.86美元。现货铂金 跌1.1%，报每盎司880美元。现货钯金 重挫4.1%，报每盎司538美元。 (完)

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