全球金市：金价跳涨2%，因股市走低和中东紧张局势升级

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
* 沙特与伊朗断交，中国数据令人失望
* 美元兑一篮子主要货币转跌为升
* 钯金重挫4%
路透纽约/伦敦1月4日 - 金价周一劲扬2%，至四周高位，受助于中东紧张局势升级，和股市急跌，因中国数据点燃全球成长忧虑。
但钯金急挫，因中国制造业数据压制了制造业复苏的希望。
1909 GMT，现货金 上扬1.4%，报每盎司1,074.80美元，盘中升至四周高位1,083.30美元。美国2月期金 收高1.4%，报每盎司1,075.20美元。现货金有望录得一个月来最大单日涨幅。
金价盘初跟随油市上扬，之前，沙特与伊朗断交。
“金市的主要驱动因素是沙特与伊朗间的紧张局势，以及两国间的冲突不断升级，”德国商业银行的分析师Daniel Briesemann说。
“中国数据，加之股市重挫可能也助力金价升势，但地缘政治紧张局势是主导因素。”
沪综指周一重挫约7%，并拖累全球股市走低，因投资者在新年伊始重新担忧全球成长，并买入公债和黄金避险。
金价从高位回落，因原油期货转升为跌，且美元指数在震荡交投中扩大涨幅。
金价缩减涨幅可能还与旧金山联储总裁威廉姆斯的讲话有关，他表示联储今年升息三到五次是合理的。
现货银 上扬0.5%，报每盎司13.86美元。现货铂金 跌1.1%，报每盎司880美元。现货钯金 重挫4.1%，报每盎司538美元。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。