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亚洲 | 2016年 1月 5日 星期二 09:01 BJT

全球金市：现货金延续隔夜涨势，受益于中东紧张局势和全球股市走软

全球股市下挫亦支撑金价。中国股市周一受疲弱经济数据影响下挫7%，令围绕全球经济增长的担忧在2016年首个交易日重燃，而且导致欧洲和美国股市下滑。

在地缘政治和金融具有不确定性时期，避险情绪会使金价、日圆和美国公债获益。

但由于油价转为下跌，金价回吐部分涨幅。

避险涨势通常短暂，金市焦点可能很快重新回到美国货币政策上。

因担忧美国升息可能降低黄金需求，金价去年下滑10%。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/杜明霞；审校 王丽鑫/张若琪)

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