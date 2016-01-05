全球金市：现货金延续隔夜涨势，受益于中东紧张局势和全球股市走软

国际油市：亚洲石脑油裂解价差小涨至五日高点，受强劲需求支撑
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
全球股市下挫亦支撑金价。中国股市周一受疲弱经济数据影响下挫7%，令围绕全球经济增长的担忧在2016年首个交易日重燃，而且导致欧洲和美国股市下滑。
在地缘政治和金融具有不确定性时期，避险情绪会使金价、日圆和美国公债获益。
但由于油价转为下跌，金价回吐部分涨幅。
避险涨势通常短暂，金市焦点可能很快重新回到美国货币政策上。
因担忧美国升息可能降低黄金需求，金价去年下滑10%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/杜明霞；审校 王丽鑫/张若琪)
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。