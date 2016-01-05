全球金市：金价续涨，因股市震荡和中东局势激发避险需求

* 金价持于周一触及的四周高位之下

* 全球股市小幅下跌

* 联邦公开市场委员会(FOMC)周三发布12月会议记录

路透纽约/伦敦1月5日 - 金价周二连续第二个交易日上扬，尽管美元走高，但对中国增长放缓的担忧及中东紧张局势不断升级带动了一波黄金避险需求。

1908 GMT，现货金 涨0.3%，报每盎司1,077.87美元。周一，金价急升2.2%，至1,083.30美元的四周高位，因此前数据显示，中国12月工厂活动连续第10个月萎缩。

美国2月期金 收涨0.3%，报每盎司1,078.40美元。

“中国数据越疲弱...对黄金越有利，但投资者需要看到更多中国存在系统问题的迹象，现在还不太可能，”Julius Baer分析师Carsten Menke称。

受疲弱的经济数据影响，中国股市周一急挫7%，重燃了对全球经济增长的忧虑，欧洲和美国股市也受此拖累下跌。

黄金和日圆及美债一道，受益于避险需求，他们通常被看作是政治和金融不确定时期的替代投资品。

但避险反弹可能仅是昙花一现，金市关注点可能很快会转移到美国的货币政策。美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月会议的会议记录将于周三发布，美联储在那次会议上进行了近10年来首次升息。

现货银 上涨1.2%，报每盎司14.01美元，2015年下跌11.7%。

现货铂金 涨0.1%，报每盎司883.82美元，现货钯金 下跌1%，报533.50美元，周一下跌逾4%。 (完)

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