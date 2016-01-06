全球金市：金价升至七周高位，因对中国的担忧打击全球股市

马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日下滑，与豆油间价差缩窄
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
* 中国担忧和地缘政治紧张局势压低股市
* 钯金价格跌至2010年9月以来最低水平
路透纽约/伦敦1月6日 - 金价周三触及七周高点，连续第三个交易日上扬，因对中国经济持续的担忧打击了股市，且朝鲜半岛和中东紧张局势升温。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布12月会议记录后，金价守住涨幅。美联储在去年12月会议上决定升息，但会议记录显示，一些政策制定者对通胀持于危险的低水平表示担忧。
1955 GMT，现货金 涨1.5%，报每盎司1,093.62美元，脱离了11月16日以来最高的1,095.30美元的盘中高点，美国2月期金 在会议记录发布前收涨1.3%，报每盎司1,091.90美元。
“美联储的12月会议记录没有对下次升息时点以及2016年进行几次升息提供明确指示，”BMO Capital Markets基本和贵金属交易主管Tai Wong称。他还指出，缺乏清晰指示令金价持于接近盘中高点。
市场预计美联储今年进一步升息，尽管升息次数仍然处于争论当中。
全球股市下跌，因中国允许人民币进一步贬值加剧了对中国经济的忧虑，而朝鲜成功进行核试验更给现有的政治忧虑增添了新的一笔。
“地缘政治局势，以及全球市场被抛售，带动了今日的走势，”Ava Trade首席市场分析师Naeem Aslam称。
“一些避险意愿激发了向安全资产的流动，扶助了金价，”法国兴业银行分析师Robin Bhar称。
美元指数 在美联储会议记录发布后由升转跌。
分析师称，金价升穿了1,088美元的关键技术水准，在12月两次从1,045美元价位区域反弹后，可能暗示金价暂时走出谷底。
现货银 涨0.4%，报每盎司14.02美元，现货铂金 下跌 1.5%，报每盎司874.75美元，现货钯金 下跌4.8%，报每盎司508.50美元，为四个月来的最大单日跌幅。
钯金价格盘中稍早跌至每盎司501.55美元的近五年半低位，因钯金使用在汽车催化剂中，主要是一种工业商品，比黄金更易受经济疲弱的冲击。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 李军)
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。