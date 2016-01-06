全球金市：金价升至七周高位，因对中国的担忧打击全球股市

* 中国担忧和地缘政治紧张局势压低股市

* 钯金价格跌至2010年9月以来最低水平

路透纽约/伦敦1月6日 - 金价周三触及七周高点，连续第三个交易日上扬，因对中国经济持续的担忧打击了股市，且朝鲜半岛和中东紧张局势升温。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布12月会议记录后，金价守住涨幅。美联储在去年12月会议上决定升息，但会议记录显示，一些政策制定者对通胀持于危险的低水平表示担忧。

1955 GMT，现货金 涨1.5%，报每盎司1,093.62美元，脱离了11月16日以来最高的1,095.30美元的盘中高点，美国2月期金 在会议记录发布前收涨1.3%，报每盎司1,091.90美元。

“美联储的12月会议记录没有对下次升息时点以及2016年进行几次升息提供明确指示，”BMO Capital Markets基本和贵金属交易主管Tai Wong称。他还指出，缺乏清晰指示令金价持于接近盘中高点。

市场预计美联储今年进一步升息，尽管升息次数仍然处于争论当中。

全球股市下跌，因中国允许人民币进一步贬值加剧了对中国经济的忧虑，而朝鲜成功进行核试验更给现有的政治忧虑增添了新的一笔。

“地缘政治局势，以及全球市场被抛售，带动了今日的走势，”Ava Trade首席市场分析师Naeem Aslam称。

“一些避险意愿激发了向安全资产的流动，扶助了金价，”法国兴业银行分析师Robin Bhar称。

美元指数 在美联储会议记录发布后由升转跌。

分析师称，金价升穿了1,088美元的关键技术水准，在12月两次从1,045美元价位区域反弹后，可能暗示金价暂时走出谷底。

现货银 涨0.4%，报每盎司14.02美元，现货铂金 下跌 1.5%，报每盎司874.75美元，现货钯金 下跌4.8%，报每盎司508.50美元，为四个月来的最大单日跌幅。

钯金价格盘中稍早跌至每盎司501.55美元的近五年半低位，因钯金使用在汽车催化剂中，主要是一种工业商品，比黄金更易受经济疲弱的冲击。(完)

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