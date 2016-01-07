全球金市：金价触及九周高位，因中国忧虑重创股市

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
* 现货金及美国期金升穿每盎司1,100美元
* 部分主要股市连跌六日
* 中国央行去年12月买入19吨黄金
路透纽约/伦敦1月7日 - 金价周四升穿每盎司1,100美元，为九周来首次，因美元下滑，且在对中国经济的担忧重创全球股市后，投资人连续第四日将资金转投较安全资产。
主要交易所股市 连跌第六日，而油价 从多年低点反弹，因动荡的市场消化人民币 进一步下挫及中国试图稳定大跌股市 的消息。
“金价升势可能相对短暂，但如果市场愈发认为中国将拖累全球经济重陷衰退，则金价有上升风险，”花旗集团金属策略师David Wilson表示。
“但如果美国和欧洲经济保持增长，金价将走软...之前中国股市涨势过度，因有大量资金涌入，目前投资人重回现实。”
1903 GMT，现货金 涨1.3%，报每盎司1,108.45美元，稍早升至九周高位1,109.94美元，美国期金 收涨1.5%，报每盎司1,107.80美元的九周高位。
“铂金系金属则遭大举抛售，钯金在跌穿523.50美元支撑位后重挫，”道明证券全球金属部门销售部副总裁Amaryllis Gryllaki在研究报告中指出。
“铂金也跟着下跌，在上述新低明显缺乏消费者买兴。”
现货钯金 一度跌至2010年8月来最低的481.67美元，跟随油价和工业金属跌势。因钯金使用在汽车催化剂中，主要是一种工业商品，更易受经济疲弱的冲击。
现货银 涨2.1%，报每盎司14.30美元，现货铂金 下跌 0.3%，报每盎司873.30美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选