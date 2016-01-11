全球金市：金价下跌，但仍守在约九周高位

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
* 亚股大幅下挫，全球股指下跌
* 美元兑欧元上涨
* 钯金跌至五年半低位
路透纽约/伦敦1月11日 - 金价周一下跌，因美元兑欧元走高，但金价仍守于约九周高位，因股市表现继续支撑投资者寻求避险资产。
亚洲股市周一跌至逾四年最低水平，此前中国人民银行大幅提高人民币中间价，全球股指和油价下跌，2016年的糟糕开局仍在继续。
“一些投资者预计在上周连续上涨后，期金略有超买，”RJO Futures高级商品经纪商Phillip Streible称。
2003 GMT，现货金 收跌0.7%，报每盎司1,095.76美元，美国2月期金 收跌0.2%，报1,096.20美元。
“现在有一点短暂的反弹，看似金价在1,109美元的100日移动均线切入位遇到了阻力，”Mitsubishi Corp策略师Jonathan Butler称。
黄金通常在金融市场动荡时期被看成是替代投资选择，尽管避险反弹通常是短暂的。
金价去年下跌10%，受累于美国升息将减少对黄金需求的担忧，美国联邦储备理事会(FED/美联储)最终在去年12月升息，目前市场注意力集中在2016年将升息几次。
“如政策收紧步伐加快，将对黄金市场利空，”法国兴业银行分析师Robin Bhar称。
数据显示，全球最大的上市黄金交易基金SPDR Gold上周五黄金持有量增加0.69%。
现货钯金 跌至2010年8月以来的最低每盎司477.22美元，现货铂金 下跌4.2%，报每盎司838.71美元。现货银 下挫0.5%，报每盎司13.86美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 李军)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)