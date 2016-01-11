全球金市：金价下跌，但仍守在约九周高位

* 亚股大幅下挫，全球股指下跌

* 美元兑欧元上涨

* 钯金跌至五年半低位

路透纽约/伦敦1月11日 - 金价周一下跌，因美元兑欧元走高，但金价仍守于约九周高位，因股市表现继续支撑投资者寻求避险资产。

亚洲股市周一跌至逾四年最低水平，此前中国人民银行大幅提高人民币中间价，全球股指和油价下跌，2016年的糟糕开局仍在继续。

“一些投资者预计在上周连续上涨后，期金略有超买，”RJO Futures高级商品经纪商Phillip Streible称。

2003 GMT，现货金 收跌0.7%，报每盎司1,095.76美元，美国2月期金 收跌0.2%，报1,096.20美元。

“现在有一点短暂的反弹，看似金价在1,109美元的100日移动均线切入位遇到了阻力，”Mitsubishi Corp策略师Jonathan Butler称。

黄金通常在金融市场动荡时期被看成是替代投资选择，尽管避险反弹通常是短暂的。

金价去年下跌10%，受累于美国升息将减少对黄金需求的担忧，美国联邦储备理事会(FED/美联储)最终在去年12月升息，目前市场注意力集中在2016年将升息几次。

“如政策收紧步伐加快，将对黄金市场利空，”法国兴业银行分析师Robin Bhar称。

数据显示，全球最大的上市黄金交易基金SPDR Gold上周五黄金持有量增加0.69%。

现货钯金 跌至2010年8月以来的最低每盎司477.22美元，现货铂金 下跌4.2%，报每盎司838.71美元。现货银 下挫0.5%，报每盎司13.86美元。(完)

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