全球金市：金价微涨结束两日连跌，中国忧虑带来支撑

人民币汇率：12月实际与名义有效汇率续升，惟七年来首现年度下跌--BIS
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
华侨银行分析师Barnabas Gan表示，“对于黄金，我预期会跌到每盎司950美元。”
“不过，在规避中国股市和低油价风险的这个节骨眼儿上，黄金的表现就像是避险资产。”
中国股市沪综指 和沪深300指数 周一均下跌逾5%，油价跌至12年新低，因围绕中国的担忧全面打击大宗商品价格。
中国是全球最大黄金消费国，每年消费量约为1,000吨。
在金融市场不确定时，黄金通常被视为替代投资，不过避险引发的涨势往往很短暂。
金价的涨势可能被围绕美国升息的担忧抑制，因为这将提振美元，降低黄金买需。
美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一称，可能没有足够的新通胀数据，来支持美国在1月或3月进行第二次升息。他的讲话或许有助于人们推测美国联邦储备理事会的利率路径。
现货钯金 触及2010年8月以来低点，报每盎司460美元。现货银 跌0.2%至每盎司13.82美元，铂金 跌1.5%至830.8美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/李春喜; 审校 王兴亚/龚芳)
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/20 沪 镇海股份 603637 2,557.63 13.86 22.99 浙商证券 1/24 1/20 深 恒锋信息 300605 2,100 9.40 22.97 中泰证券 1/24 1/20 深 康泰生物 300601 4,200 3.29 22.94 中信建投 1/24 1/23 沪 科森科技 732626 5,266.67 *18.85 *20.75 海通证券 1/25 1/23 沪 新坐标 732040 1,500 1
路透台北1月20日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，12月台币实质有效汇率指 数升至105.97，创下八年半的高位；只不过仍低于韩元的110.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2jEu1Hp) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2016/12 105.97 110.65 2016/11 105.86R 110.39 2016/10 104.81R 111.81R 2016/09