全球金市：金价微涨结束两日连跌，中国忧虑带来支撑

华侨银行分析师Barnabas Gan表示，“对于黄金，我预期会跌到每盎司950美元。”

“不过，在规避中国股市和低油价风险的这个节骨眼儿上，黄金的表现就像是避险资产。”

中国股市沪综指 和沪深300指数 周一均下跌逾5%，油价跌至12年新低，因围绕中国的担忧全面打击大宗商品价格。

中国是全球最大黄金消费国，每年消费量约为1,000吨。

在金融市场不确定时，黄金通常被视为替代投资，不过避险引发的涨势往往很短暂。

金价的涨势可能被围绕美国升息的担忧抑制，因为这将提振美元，降低黄金买需。

美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一称，可能没有足够的新通胀数据，来支持美国在1月或3月进行第二次升息。他的讲话或许有助于人们推测美国联邦储备理事会的利率路径。

现货钯金 触及2010年8月以来低点，报每盎司460美元。现货银 跌0.2%至每盎司13.82美元，铂金 跌1.5%至830.8美元。(完)

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