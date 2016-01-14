全球金市：金价下跌2%，受累于美联储官员言论和技术性卖盘信号

《路透晚报》--1月19日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
* 美联储布拉德称可能改变进一步升息前景
* 油价和股市反弹，可能打击黄金的避险吸引力
路透纽约/伦敦1月14日 - 金价周四大幅下跌至一周半低位，受压于美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员关于可能重新考虑进一步升息前景的评论，引发了技术性卖盘信号，市场无视油价从12年低位反弹。
油价从12年低位反弹，引领受重创的美国股市走高，表明风险意愿复苏，打击了黄金作为避险资产的吸引力。美元 走高。
2010 GMT，现货金 下跌1.5%，报每盎司1,076.35美元，为12月17日以来最大单日跌幅，盘中下跌2%，至1,071美元的1月4日以来最低水平。
美国2月期金 收跌1.2%，报1,073.60美元。
圣路易斯联储总裁布拉德称，通胀预期持续下跌可能改变他对未来升息的预期，尽管目前他感觉美国经济仍处于健康轨道上。
“我认为这些评论打开了技术突破口，”RJO Futures高级市场策略师Eli Tesfaye称。他补充到，在前一交易日的开盘价位和盘中低位处，技术性卖盘进场。
金价上周触及两个月高位1,112美元，因中国股市的动荡打击了风险意愿，但此后五个交易日中有四日交易下降。
交易商称，欧元从稍早的高位回落，此前欧洲央行12月会议记录的温和基调增加了黄金的压力，一些投资者锁定前一交易日的获利。
“可能有些生产商的卖盘，因为他们不想被套住...也很可能是获利回吐，”MKS交易主管Afshin Nabavi称。
全球最大上市交易的黄金基金SPDR Gold Shares 周三黄金持有量增加2.4吨，今年至今增幅达到11.7吨。
现货银 在其它贵金属中跌幅最大，下跌2%，报每盎司13.83美元，回吐了昨日的大部分涨幅。
现货钯金 上涨0.6%，至488美元。现货铂金 下跌1.2%，报每盎司837.12美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 李军)
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
0813GMT - * 1月汇市最大的变化是美元/日圆多头的溃败 * 不过利率前景支撑美元/日圆上扬，反转了1月市场的极端情况 * 美日两年期公债利差与美元/日圆汇率图表：http://reut.rs/2jOdv59 * 图表暗示，买入美元/日圆有潜在的进一步增值空间 * 若突破200小时移动均线切入位114.73，将巩固偏多走势。图表：http://reut.rs/2jAus5H * 日线图云区亦支撑后市看涨的看法：http://reut.rs/2jAhwNi (完) (编译 白云; 审校 高琦)
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:19时，1港元=0.88618人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为22.3%，低于上交易日收盘的23.28%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.53 4.78 1.07 建设银行 5.62 5.85 1.08 中国银行 3.52 3.55 1.12 农