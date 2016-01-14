全球金市：金价下跌2%，受累于美联储官员言论和技术性卖盘信号

* 美联储布拉德称可能改变进一步升息前景

* 油价和股市反弹，可能打击黄金的避险吸引力

路透纽约/伦敦1月14日 - 金价周四大幅下跌至一周半低位，受压于美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员关于可能重新考虑进一步升息前景的评论，引发了技术性卖盘信号，市场无视油价从12年低位反弹。

油价从12年低位反弹，引领受重创的美国股市走高，表明风险意愿复苏，打击了黄金作为避险资产的吸引力。美元 走高。

2010 GMT，现货金 下跌1.5%，报每盎司1,076.35美元，为12月17日以来最大单日跌幅，盘中下跌2%，至1,071美元的1月4日以来最低水平。

美国2月期金 收跌1.2%，报1,073.60美元。

圣路易斯联储总裁布拉德称，通胀预期持续下跌可能改变他对未来升息的预期，尽管目前他感觉美国经济仍处于健康轨道上。

“我认为这些评论打开了技术突破口，”RJO Futures高级市场策略师Eli Tesfaye称。他补充到，在前一交易日的开盘价位和盘中低位处，技术性卖盘进场。

金价上周触及两个月高位1,112美元，因中国股市的动荡打击了风险意愿，但此后五个交易日中有四日交易下降。

交易商称，欧元从稍早的高位回落，此前欧洲央行12月会议记录的温和基调增加了黄金的压力，一些投资者锁定前一交易日的获利。

“可能有些生产商的卖盘，因为他们不想被套住...也很可能是获利回吐，”MKS交易主管Afshin Nabavi称。

全球最大上市交易的黄金基金SPDR Gold Shares 周三黄金持有量增加2.4吨，今年至今增幅达到11.7吨。

现货银 在其它贵金属中跌幅最大，下跌2%，报每盎司13.83美元，回吐了昨日的大部分涨幅。

现货钯金 上涨0.6%，至488美元。现货铂金 下跌1.2%，报每盎司837.12美元。(完)

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