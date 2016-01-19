全球金市：现货金因股市疲软而守稳，铂金接近七年低位

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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中国和印度实货黄金需求疲软，限制了金价上涨的潜能，中国消费支出受到经济放缓的拖累。
中国今日早间将公布第四季国内生产总值(GDP)数据。路透调查显示，2015年中国经济增长率预计为6.9%，为25年来最低。
现货铂金 盘中触及每盎司814.50美元的低点，仅略高于周一触及的2008年12月以来低点812.95。
印度标售第二批主权黄金债券，或得到投资者的追捧，因其定价低于黄金市场价。(完)
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金属期市 LME库存变化 (翻译 许娜/张荻； 审校 张若琪/李爽)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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