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亚洲 | 2016年 1月 19日 星期二 09:16 BJT

全球金市：现货金因股市疲软而守稳，铂金接近七年低位

中国和印度实货黄金需求疲软，限制了金价上涨的潜能，中国消费支出受到经济放缓的拖累。

中国今日早间将公布第四季国内生产总值(GDP)数据。路透调查显示，2015年中国经济增长率预计为6.9%，为25年来最低。

现货铂金 盘中触及每盎司814.50美元的低点，仅略高于周一触及的2008年12月以来低点812.95。

印度标售第二批主权黄金债券，或得到投资者的追捧，因其定价低于黄金市场价。(完)

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金属期市 LME库存变化 (翻译 许娜/张荻； 审校 张若琪/李爽)

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