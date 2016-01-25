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亚洲 | 2016年 1月 25日 星期一 15:05 BJT

全球金市：金价小升，受美联储或放缓加息脚步的预期提振

0638GMT，现货金 上涨0.2%至每盎司1,100.56美元，上周累计上涨近1%。

“考虑到金融市场动荡，2016年美联储可能不会升息太多次，”永丰金融集团研究部主管涂国彬表示。

“未来几天，如果金价能保持在1,100美元上方，可能暗示将进一步反弹，甚至在未来数月涨至1,200美元。”

对美联储3月升息的预期已经降低，路透调查访问的分析师现在预测，2016年将升息三次，而不是美联储最初考虑的四次。

瑞穗银行预计美国第四季国内生产总值(GDP)将被下修，该行称，“如果伴随着美联储立场转向温和，可能给人以宽慰。”(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/李春喜 审校 高琦/于春红)

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