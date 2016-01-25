全球金市：金价小升，受美联储或放缓加息脚步的预期提振

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
0638GMT，现货金 上涨0.2%至每盎司1,100.56美元，上周累计上涨近1%。
“考虑到金融市场动荡，2016年美联储可能不会升息太多次，”永丰金融集团研究部主管涂国彬表示。
“未来几天，如果金价能保持在1,100美元上方，可能暗示将进一步反弹，甚至在未来数月涨至1,200美元。”
对美联储3月升息的预期已经降低，路透调查访问的分析师现在预测，2016年将升息三次，而不是美联储最初考虑的四次。
瑞穗银行预计美国第四季国内生产总值(GDP)将被下修，该行称，“如果伴随着美联储立场转向温和，可能给人以宽慰。”(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/李春喜 审校 高琦/于春红)
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。