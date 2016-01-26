全球金市：金价跳涨至近三个月高位，因股市和油价挫跌

0635 GMT，现货金 上涨0.5%至每盎司1,112.86美元，稍早曾触及11月4日以来最高的1,113.54美元。

“金价可能连续上涨，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central的董事总经理Brian Lan表示。他并称，金价可能测试11月3日触及的1,138美元。“如果突破这个水平，可能测试1,160美元。”

“我们听到由于股市和汇市的问题，中国的黄金需求增长，人们对这些资产没有了信心，目前他们唯一关注的就是黄金，”Lan说。

美国2月期金 上涨0.7%至每盎司1,113.10美元。

美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)周二稍晚开始召开为期两天的政策会议，市场普遍预期其将维持联邦基金利率在0.25-0.50%不变。 (完)

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