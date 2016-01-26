全球金市：金价跳涨至近三个月高位，因股市和油价挫跌

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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0635 GMT，现货金 上涨0.5%至每盎司1,112.86美元，稍早曾触及11月4日以来最高的1,113.54美元。
“金价可能连续上涨，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central的董事总经理Brian Lan表示。他并称，金价可能测试11月3日触及的1,138美元。“如果突破这个水平，可能测试1,160美元。”
“我们听到由于股市和汇市的问题，中国的黄金需求增长，人们对这些资产没有了信心，目前他们唯一关注的就是黄金，”Lan说。
美国2月期金 上涨0.7%至每盎司1,113.10美元。
美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)周二稍晚开始召开为期两天的政策会议，市场普遍预期其将维持联邦基金利率在0.25-0.50%不变。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 白云/李春喜 审校 蔡美珍/于春红)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。