全球金市：金价持稳于12周高点附近，美联储关注全球经济

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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美国2月期金 上涨0.6%，至每盎司1,122.40美元。
“委员会正密切关注全球经济和金融形势的发展，并评估其对就业市场和通胀的影响，”美联储结束为期两天的会议后在声明中称。
“虽然美联储的言论并没有期望的那么温和，但人们继续预期未来升息将以缓慢、循序渐进的方式进行，这也将支撑金市，”MKS Group交易员James Gardiner称。
美国12月独栋新屋销售增至10个月最高水平，说明尽管股市大跌且经济增长放缓，但住房市场仍然强劲。
德国央行表示，其去年从海外运回逾200吨黄金到国内；该央行正准备将其黄金储备中的一半放在国内储存。德国央行的黄金储备规模位居全球第二。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/许娜；审校 王丽鑫/张若琪)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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