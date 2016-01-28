全球金市：金价持稳于12周高点附近，美联储关注全球经济

美国2月期金 上涨0.6%，至每盎司1,122.40美元。

“委员会正密切关注全球经济和金融形势的发展，并评估其对就业市场和通胀的影响，”美联储结束为期两天的会议后在声明中称。

“虽然美联储的言论并没有期望的那么温和，但人们继续预期未来升息将以缓慢、循序渐进的方式进行，这也将支撑金市，”MKS Group交易员James Gardiner称。

美国12月独栋新屋销售增至10个月最高水平，说明尽管股市大跌且经济增长放缓，但住房市场仍然强劲。

德国央行表示，其去年从海外运回逾200吨黄金到国内；该央行正准备将其黄金储备中的一半放在国内储存。德国央行的黄金储备规模位居全球第二。(完)

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