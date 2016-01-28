全球金市：金价从12周高点滑落，受美联储升息立场与强势美元拖累

美国2月期金 上扬0.2%至每盎司1,118美元，盘中高点为1,125.70。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，并表示正“密切关注”全球经济与金融发展，但仍保持对美国经济相对乐观的看法。

Phillip Futures分析师Daniel Ang表示，投资者在金价近期上涨后也了结获利。

Ang表示，“我认为黄金的避险魅力有所消退，投资者在关注日圆等其他避险资产。”

在今年美联储首次政策会议前，对美国3月加息的预期已经减退，因全球经济遇到阻力。

但交易商认为，美联储将逐步缓慢地升息，这对金价有利。(完)

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