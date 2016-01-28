全球金市：金价从12周高点滑落，受美联储升息立场与强势美元拖累

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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美国2月期金 上扬0.2%至每盎司1,118美元，盘中高点为1,125.70。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，并表示正“密切关注”全球经济与金融发展，但仍保持对美国经济相对乐观的看法。
Phillip Futures分析师Daniel Ang表示，投资者在金价近期上涨后也了结获利。
Ang表示，“我认为黄金的避险魅力有所消退，投资者在关注日圆等其他避险资产。”
在今年美联储首次政策会议前，对美国3月加息的预期已经减退，因全球经济遇到阻力。
但交易商认为，美联储将逐步缓慢地升息，这对金价有利。(完)
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金属期市 LME库存变化 (翻译 陈宗琦/张荻； 审校 龚芳/白云)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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