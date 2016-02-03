版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 15:20 BJT

全球金市：金价守在三个月高点附近，因避险情绪占据主导

Lan认为金价第一季将保持强势，“中国当前没有太多替代投资标的，基金开始转向黄金投资。”

0650GMT，现货金 持平在每盎司1,127.65美元，距离周二创下的11月3日来的高点1,130.30不远。

今年迄今，黄金上涨超过6%，成为表现最好的资产之一。去年黄金下跌了10.4%。

美国4月期金 上扬0.2%，报每盎司1,128.90美元。

现货银 持平在每盎司14.29美元，现货钯金 上涨0.5%至491.38美元。现货铂金 涨0.4%至每盎司853.25美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (翻译 张涛/张荻； 审校 张若琪/于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐