全球金市：金价距离三个月高位不远，美联储加息预期减弱

黄金隔夜上涨1.2%，为1月20日以来最大单日涨幅，今年迄今已经上涨近8%。

美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，金融环境已经大幅收紧，全球经济前景转弱可能对美国经济产生“明显影响”。

昨晚他的讲话拖累美元，市场愈发认为3月美联储不大可能升息。

评级机构惠誉旗下的BMI Research称，今年金价越来越可能在1,000-1,200美元之间波动，而不是之前该机构预期的跌破1,000美元。

美国4月期金 上涨0.2%至每盎司1,143.30美元。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金持仓继续增长，周三达到2,219万盎司，为10月底以来最高。

投资者关注焦点将很快转至周五的美国非农就业报告，INTL FCStone分析师Edward Meir称，若该数据疲弱，可能将使美元延续跌势。(完)

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