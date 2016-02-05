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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 15:03 BJT

全球金市：金价在三个月高点附近，周线有望创下一个月最大涨幅

市场焦点转向稍后公布的美国1月非农就业数据，分析师称若该数据低于预期，将推动黄金涨势。

0629GMT，现货金 持平在每盎司1,154.50美元，周四曾创下10月29日来的高点1,157.20。

黄金本周迄今上涨了逾3%，有望录得1月初以来最大单周涨幅。

美国4月期金 下滑0.2%至每盎司1,155.20美元。

现货银 跌0.3%至每盎司14.82美元，本周上涨4%。现货铂金 下跌1%至每盎司899美元，现货钯金 接近一个月高点512.90。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化 (翻译 李婷仪/张荻； 审校 张涛/李春喜)

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