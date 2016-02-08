全球金市：金价涨至6月以来高位，因股市急跌

* 金价突破去年10月触及的高位的关键阻力位

* 黄金上市交易基金SPDR持金量增加

* 现货银和现货铂金飙涨至三个月高位

* 投机客将黄金多头押注增加至三个月高位

路透纽约/伦敦2月8日 - 金价周一急升2%，至七个半月高位，一度短暂突破每盎司1,200美元的关键心理价位，因股市下跌和对全球经济增长放缓的担忧促使投资者寻求避险。

全球股指急挫，受累于对全球经济增长放缓的持续担忧，指标10年期美债收益率触及一年来最低水平，因对黄金等风险较小的资产的需求增加。

现货金 触及6月22日以来的高位价位每盎司1,200.60美元，此前突破了10月高位1,190.63美元的关键阻力位。 2002 GMT，金价上涨1.8%，报每盎司1,194美元。

“今日驱动金价的主要是与避险相关的交易，”经纪公司RJO Futures资深市场策略师Eli Tesfaye称，他认为下一个目标价位为1,210美元。

“人们不得不退出股市，把资金转向安全资产，”他称。

美国4月期金 收涨3.5%，报每盎司1,197.90美元。

黄金支持上市交易基金的持续大规模流入也增加了市场的积极人气，周五，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust表示,其黄金持有量增加0.7%，为698.46吨。

上周五的数据显示，截至2月2日该周，对冲基金和货币经理将COMEX黄金多头押注增加至三个月高位。

其它贵金属也跟随金价走高，铂金 涨2.2%，报926.98美元，盘中触及931.76美元的11月9日以来最高。现货银 涨2.8%，报每盎司15.39美元，盘中短暂触及15.46美元，为11月3日以来最高。