全球金市：金价接近七个半月高位，因股市持续动荡

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
* 金价周一因避险需求触及6月以来最高，
* 周二止步于每盎司1,200美元
* 现货铂金攀升至三个月高位
* 叶伦周三1500GMT发表证词
路透纽约/伦敦2月9日 - 金价周二转升，但徘徊在前一交易日触及的每盎司1,200美元的七个半月高位之下，股市持续波动和美元延续跌势带来的避险情绪提振金价。
担心全球经济可能陷入衰退，以及对银行股的担忧拖累股市连续第三个交易日下跌，帮助金价自上周开始以来上涨逾7%，因投资者寻求避险。
美元兑一篮子主要货币 大跌至近四个月低位，进一步支撑了金价。
分析师说，金价看似超买，测试每盎司1,200美元的关键心理阻力位未果，引发了稍早的获利回吐。
“我们需要股市稳定，只要股市稳定不下来，避险情绪就会继续高涨，对金价有很大支撑作用，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch称。
1912 GMT，现货金 涨0.1%，报每盎司1,192.30美元，低于盘中高位1,198.90美元，也低于周一触及的七个半月高位1,200.60美元。
美国4月期金 收涨70美分，报每盎司1,198.60美元。
日本指标10年期公债收益率周二首次降至负值，凸显了对安全资产的强劲需求。
阻止金价进一步攀升的是亚洲的需求疲弱，中国市场本周因农历新年假期闭市。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦将于周三和周四在国会作证，市场将关注关于货币政策走向的任何线索。
铂金 涨1.4%，报934.20美元，盘中触及937.50美元的三个月高位。现货银 跌0.3%，报每盎司15.26美元。现货钯金 涨0.5%，报每盎司515.60美元。(完)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。