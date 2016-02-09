全球金市：金价接近七个半月高位，因股市持续动荡

* 金价周一因避险需求触及6月以来最高，

* 周二止步于每盎司1,200美元

* 现货铂金攀升至三个月高位

* 叶伦周三1500GMT发表证词

路透纽约/伦敦2月9日 - 金价周二转升，但徘徊在前一交易日触及的每盎司1,200美元的七个半月高位之下，股市持续波动和美元延续跌势带来的避险情绪提振金价。

担心全球经济可能陷入衰退，以及对银行股的担忧拖累股市连续第三个交易日下跌，帮助金价自上周开始以来上涨逾7%，因投资者寻求避险。

美元兑一篮子主要货币 大跌至近四个月低位，进一步支撑了金价。

分析师说，金价看似超买，测试每盎司1,200美元的关键心理阻力位未果，引发了稍早的获利回吐。

“我们需要股市稳定，只要股市稳定不下来，避险情绪就会继续高涨，对金价有很大支撑作用，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch称。

1912 GMT，现货金 涨0.1%，报每盎司1,192.30美元，低于盘中高位1,198.90美元，也低于周一触及的七个半月高位1,200.60美元。

美国4月期金 收涨70美分，报每盎司1,198.60美元。

日本指标10年期公债收益率周二首次降至负值，凸显了对安全资产的强劲需求。

阻止金价进一步攀升的是亚洲的需求疲弱，中国市场本周因农历新年假期闭市。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦将于周三和周四在国会作证，市场将关注关于货币政策走向的任何线索。