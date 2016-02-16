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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 09:14 BJT

全球金市：现货金大跌后持稳，股市反弹挫伤避险需求

全球股市周一大幅上涨，中国央行大幅提高人民币兑美元中间价，且油价延续近期涨势，缓解了全球通缩的担忧。

美元兑日圆和欧元从多月低位回升。

春节后中国重返市场并未提供帮助。随着节后需求料消退，中国投资者逢高出货，显示出他们对金价涨势并不看好，无法指望其为市场提供支撑。

现货银 持稳，周一下跌2.4%。现货铂金 上涨0.7%，现货钯金 下滑0.2%。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (翻译 徐文焰/张荻； 审校 王兴亚/张若琪)

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