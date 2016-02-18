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亚洲 | 2016年 2月 19日 星期五 03:51 BJT

全球金市：金价上涨，因股市回落而扭转稍早跌势

* 金价连续第二日攀升

* 股市转跌，美元困于窄幅区间内

路透纽约/伦敦2月18日 - 金价周四大涨逾1%，扭转稍早跌势，并提振银价走势，因美股回落，重新激活黄金的避险吸引力。

美股结束三日连升，因沃尔玛股价下挫打压零售股，且油价回跌。

“股市回落，金价受提振，”RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，“目前金市人气呈一面倒利多。”

1815 GMT，现货金 涨1.3%，报每盎司1,225美元，在触及日低后稳步反弹约30美元，接近一周前触及的一年高位约1,260美元。

美国4月期金 升1.1%，报每盎司1,225.4美元。

现货银 扭转稍早跌势，升0.91%，报每盎司15.44美元。

部分交易员将买盘归因于高速电脑程式算法交易。

自12月触及近六年低点以来，金价已经大涨约20%，为多年来最凌厉升势。

现货铂金 跌0.17%，报每盎司945美元，现货钯金 下挫1.4%，报每盎司504.8美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)

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