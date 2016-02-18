全球金市：金价上涨，因股市回落而扭转稍早跌势

标题新闻：美国官员称，迹象显示朝鲜可能在准备未来数日或数周进行新的ICBM导弹发射测试
ICBM：洲际弹道导弹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 金价连续第二日攀升
* 股市转跌，美元困于窄幅区间内
路透纽约/伦敦2月18日 - 金价周四大涨逾1%，扭转稍早跌势，并提振银价走势，因美股回落，重新激活黄金的避险吸引力。
美股结束三日连升，因沃尔玛股价下挫打压零售股，且油价回跌。
“股市回落，金价受提振，”RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，“目前金市人气呈一面倒利多。”
1815 GMT，现货金 涨1.3%，报每盎司1,225美元，在触及日低后稳步反弹约30美元，接近一周前触及的一年高位约1,260美元。
美国4月期金 升1.1%，报每盎司1,225.4美元。
现货银 扭转稍早跌势，升0.91%，报每盎司15.44美元。
部分交易员将买盘归因于高速电脑程式算法交易。
自12月触及近六年低点以来，金价已经大涨约20%，为多年来最凌厉升势。
现货铂金 跌0.17%，报每盎司945美元，现货钯金 下挫1.4%，报每盎司504.8美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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* 美国公布强劲数据后美元上涨 * 欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元下滑，之后反弹 * 美元兑加元和日圆守住涨幅 (新增收盘汇率表格) 路透纽约1月19日 - 美元兑多数主要货币周四上涨，因强劲的就业和楼市数据证实美国 经济成长强劲，但美元兑欧元下滑。 在欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元一度走软，德拉吉指出，通胀压力不大，欧洲需要 进一步货币政策的扶助。 欧洲央行宣布维持负利率政策，并继续创纪录的购买资产步幅，以刺激低迷的经济成长 。 在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受 到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。 随着投资人认真分析德拉吉的声明，并认识到政策并未改变后，欧元反弹。纽约尾盘， 欧元兑美元升0.25%，报1.0658美元。 “都是被德拉吉吓的，”Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经理人Axel Merk称 ，“他用他的信誉令欧元跌了几个小时。依我看，这是目光短浅的