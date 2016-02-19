全球金市：金价持坚在1,230美元附近，美股下跌刺激避险买需

周四，美国股市收低，结束三日连升；欧洲股市升至两周高位后回软收低。

其他避险资产亦上涨，日圆兑欧元触及两年半新高。

黄金上市交易基金(ETF)的黄金持仓量今年增幅已超过2015年全年降幅，表明投资者对黄金的兴趣陡增。

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust的黄金持仓量周四增加0.38%，至713.63吨。

受全球经济和金融市场动荡的担忧影响，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能将无法升息，这样的猜测亦给黄金带来支撑。

路透调查访问的分析师预计，美联储今年可能只会升息两次。交易商目前押注至多只升息一次的机率为50%。

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周四称，美联储应坚持渐进升息计划。

实货市场方面，本周亚洲黄金需求放缓，因消费者选择等到金价多年来最强劲的涨势结束，主要消费国印度的黄金折价水平触及纪录高位，因部分投资者结清仓位。

瑞士1月黄金出口降至三个月低位，因对中国和香港的出口整体自上月高位大幅下滑。(完)

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