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亚洲 | 2016年 2月 22日 星期一 09:06 BJT

全球金市：金价连续第二日走低，但因谨慎氛围而守在1,200美元上方

金价周一盘初受到美元上涨的打压，美元指数上扬，因英镑兑美元下跌，市场对英国可能脱离欧盟的担忧升温。

然黄金仍是今年迄今表现最为亮眼的资产之一，涨幅达15%。

亚洲股市周一开盘趋于谨慎，投资者静候今日稍晚公布的一系列2月企业调查数据，以判断全球经济的健康状况。

租赁和医疗保健支出增加，提振美国1月核心消费者物价指数(CPI)增幅创近四年半高位，支持了对美国联邦储备理事会(美联储，FED)可能一如预期在今年逐步加息的观点。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量较周四增长2.71%，增至732.96吨，是2011年8月以来最高的单日增幅。(完)

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金属期市 LME库存变化 (翻译 王兴亚/张荻； 审校 许娜/张若琪)

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