全球金市：金价连续第二日走低，但因谨慎氛围而守在1,200美元上方

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
金价周一盘初受到美元上涨的打压，美元指数上扬，因英镑兑美元下跌，市场对英国可能脱离欧盟的担忧升温。
然黄金仍是今年迄今表现最为亮眼的资产之一，涨幅达15%。
亚洲股市周一开盘趋于谨慎，投资者静候今日稍晚公布的一系列2月企业调查数据，以判断全球经济的健康状况。
租赁和医疗保健支出增加，提振美国1月核心消费者物价指数(CPI)增幅创近四年半高位，支持了对美国联邦储备理事会(美联储，FED)可能一如预期在今年逐步加息的观点。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量较周四增长2.71%，增至732.96吨，是2011年8月以来最高的单日增幅。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (翻译 王兴亚/张荻； 审校 许娜/张若琪)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。