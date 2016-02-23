全球金市：金价持稳，美股和美元上涨带来压力

全球股市周一上涨，受益于油价等大宗商品价格走高，亚洲股市周二早盘跳升至七周高位。美元指数上涨近1%。

衡量股票期权隐含波动率、且常被视为衡量投资者担忧情绪的指标--波动性指数 跌破20%，至1月初以来最低收盘水准。

金价今年上涨，主要归因于股市动荡以及对全球经济的担忧。但随着股市企稳，金价开始回吐部分涨幅。

倘若股市进一步走强，金价很可能继续修正。

黄金基金投资者仍持看涨情绪。全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一持金量增加2.64%，至752.29吨，为2015年3月以来最高。

现货银 交投于周一所及两周低位每盎司14.90美元附近。现货铂金 在略高于两周低位处交投，现货钯金 持稳。(完)

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