全球金市：金价持稳，美股和美元上涨带来压力

《中国重要政经日程》--1月20日-9月
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全球股市周一上涨，受益于油价等大宗商品价格走高，亚洲股市周二早盘跳升至七周高位。美元指数上涨近1%。
衡量股票期权隐含波动率、且常被视为衡量投资者担忧情绪的指标--波动性指数 跌破20%，至1月初以来最低收盘水准。
金价今年上涨，主要归因于股市动荡以及对全球经济的担忧。但随着股市企稳，金价开始回吐部分涨幅。
倘若股市进一步走强，金价很可能继续修正。
黄金基金投资者仍持看涨情绪。全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一持金量增加2.64%，至752.29吨，为2015年3月以来最高。
现货银 交投于周一所及两周低位每盎司14.90美元附近。现货铂金 在略高于两周低位处交投，现货钯金 持稳。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/许娜；审校 戴素萍/龚芳)
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透上海1月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 20