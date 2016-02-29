全球金市：金价持稳于1,220美元附近；料录得四年来最大月线涨幅

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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周五发布的乐观数据与之前发布的制造业和就业数据一道，表明经济在去年第四季放缓后，今年年初加快增长。
金价今年迄今上涨约15%，因在股市重挫及对全球经济的担忧下，投资者寻求通过黄金避险。美联储今年不会升息的预期亦提振金价。
尽管上周五下跌，但金价2月仍累计上涨9.3%，为2012年1月最大单月涨幅。美国期金 月内上涨9.5%，亦有望创下四年来最大单月涨幅。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至2月23日当周，对冲基金等基金增持纽约商品期货交易所(COMEX)期金多仓至一年高位。他们还增持期银净多仓至四个月高位附近。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称其黄金持仓周五增加0.27%至762.41吨，为近一年高位。
美银美林周五表示，黄金基金上周资金流入规模为2009年以来最高，股票基金则创下2008年以来资金流出时间最长记录，因金融市场动荡继续让投资者感到不安。
但上周亚洲黄金实货需求依然受抑，因买家质疑近期涨势的可持续性，由于消费者预计印度黄金进口税将下调从而推迟购金，印度黄金贴水达纪录高位。
印度一位省政府官员称，Vedanta 在印度首次金矿招标中获胜。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/许娜；审校 张若琪/郑茵)
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