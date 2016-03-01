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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 15:41 BJT

全球金市：金价延续涨势，受益于避险买盘及SPDR黄金持仓增加

隔夜中国央行决定普降存款准备率0.5个百分点，重启放松周期。

“全球数据疲软加重对经济放缓的担忧，这对黄金有利，”香港一黄金交易商称，并表示黄金上市交易基金(ETF)吸引更多资金流入也有助益。

路透技术分析师王涛称，黄金有升向重要阻力位1,260美元之势，这是上月触及的一年高位。

美国周一公布的数据不佳，令有关经济状况的担忧重燃。美国1月成屋待完成销售降至一年最低水平，因房屋供应短缺的情况持续，这可能导致在今春销售旺季来临前楼市活动放缓。

全球经济担忧促使投资者投资黄金。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量增加1.95%至777.27吨，为2014年9月以来最高。

不过这位香港交易商称，实货买盘仍然淡静。金价周一上涨促使中国人在周二卖出。

钯金走势优于黄金及其他贵金属，现货钯金 涨2%至每盎司500.05美元。(完) (编译 刘秀红/王丽鑫；审校 孙茉莉/艾茂林)

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