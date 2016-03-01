全球金市：金价延续涨势，受益于避险买盘及SPDR黄金持仓增加

金砖国家：1月18日股汇市收盘纵览
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
隔夜中国央行决定普降存款准备率0.5个百分点，重启放松周期。
“全球数据疲软加重对经济放缓的担忧，这对黄金有利，”香港一黄金交易商称，并表示黄金上市交易基金(ETF)吸引更多资金流入也有助益。
路透技术分析师王涛称，黄金有升向重要阻力位1,260美元之势，这是上月触及的一年高位。
美国周一公布的数据不佳，令有关经济状况的担忧重燃。美国1月成屋待完成销售降至一年最低水平，因房屋供应短缺的情况持续，这可能导致在今春销售旺季来临前楼市活动放缓。
全球经济担忧促使投资者投资黄金。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量增加1.95%至777.27吨，为2014年9月以来最高。
不过这位香港交易商称，实货买盘仍然淡静。金价周一上涨促使中国人在周二卖出。
钯金走势优于黄金及其他贵金属，现货钯金 涨2%至每盎司500.05美元。(完) (编译 刘秀红/王丽鑫；审校 孙茉莉/艾茂林)
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
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