全球金市：现货金走坚，但美联储或最早4月加息的前景令其面临下行压力

现货金周二小升，之前曾连跌三日，不过金价面临进一步走弱的风险，因美联储官员的讲话透露出下次加息或最早在下个月。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一称，美国可能最早4月就升息，这是决策者有信心让美国货币政策与其它主要经济体背道而驰的又一信号。

利率上升的前景帮助美元从上周触及的五个月低点反弹，但周二美元走弱，因风险偏好增强。美元走弱有利于激发持有其他货币的投资者对黄金的需求。

“过去几周我们看到的黄金强劲上涨出现一些疲态，因此感觉像是美联储的讲话引发获利了结，”澳新银行驻悉尼策略师Daniel Hynes表示。

0706 GMT，现货金 上涨0.6%，报每盎司1,250.70美元；周一曾触及三个交易日低点1,240.30美元。

根据路透的技术分析，现货金的目标位仍为1,230美元，因为从3月11日所及高点1,282.51美元的修正仍未结束。

美国期金 上涨0.5%，报1,250.6美元。

现货铂金 下跌0.15%，报每盎司978.05美元；钯金 变动不大，报596.97美元。现货银攀升0.7%至每盎司15.94美元。(完)

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