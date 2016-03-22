全球金市：现货金走坚，但美联储或最早4月加息的前景令其面临下行压力

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
现货金周二小升，之前曾连跌三日，不过金价面临进一步走弱的风险，因美联储官员的讲话透露出下次加息或最早在下个月。
亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一称，美国可能最早4月就升息，这是决策者有信心让美国货币政策与其它主要经济体背道而驰的又一信号。
利率上升的前景帮助美元从上周触及的五个月低点反弹，但周二美元走弱，因风险偏好增强。美元走弱有利于激发持有其他货币的投资者对黄金的需求。
“过去几周我们看到的黄金强劲上涨出现一些疲态，因此感觉像是美联储的讲话引发获利了结，”澳新银行驻悉尼策略师Daniel Hynes表示。
0706 GMT，现货金 上涨0.6%，报每盎司1,250.70美元；周一曾触及三个交易日低点1,240.30美元。
根据路透的技术分析，现货金的目标位仍为1,230美元，因为从3月11日所及高点1,282.51美元的修正仍未结束。
美国期金 上涨0.5%，报1,250.6美元。
现货铂金 下跌0.15%，报每盎司978.05美元；钯金 变动不大，报596.97美元。现货银攀升0.7%至每盎司15.94美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译/审校 王洋/李春喜)
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”