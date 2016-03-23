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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 15:04 BJT

全球金市：现货金触及一周低点，美元上涨盖过黄金避险魅力

0634 GMT，现货金 下跌1%，至每盎司1,235.36美元；稍早曾跌至3月16日以来低点每盎司1,231.60，投资者在自周五开始的复活节假期之前锁定获利。

美国期金 也下跌1%至1235.80美元。

“昨天上涨部分是因为布鲁赛尔遭袭击引发的，因此在那之后，亚洲出现一波卖盘，”新加坡一名交易员表示。

瑞士海关数据显示，2月该国再次成为白金净进口国，因从南非的进口加快。

铂金 也下跌1%至981.15美元，钯金 下跌1.5%至每盎司594美元。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 张明钧/李春喜/王洋)

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