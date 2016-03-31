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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 09:15 BJT

全球金市：金价在疲势美元的支撑下小升，有望创近30年最佳季度表现

亚洲股市周四上涨，受昨晚美股涨势的指引，因对于美国近期可能升息的担忧缓解，继续给冒险意愿提供支撑。美元兑欧元徘徊在近七周低点。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周二表示，美联储在升息问题上仍宜“谨慎”行事，因美国经济仍面临全球风险，通胀是否会持续攀升仍不确定。

该讲话提振投资者人气。最近一些美联储官员称距离下次升息可能不远，之后一些投资者卖出股票。

黄金本季度上涨15.6%，涨幅为自1986年第三季以来最大。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的持金量连续第二日减少，降至819.28吨，不过仍接近逾两年高点。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/李春喜 审校 龚芳/许娜)

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