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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 09:13 BJT

全球金市：金价本周表现料为五周最佳，因美联储立场谨慎且美元走软

周三公布的美联储会议记录显示，官员们对4月是否需要加息展开讨论，不过最终达成的一致看法是，在全球经济增长放缓的情况下，需要采取谨慎立场。

美国放慢加息步伐将提振黄金，打压美元。

市场在密切关注美联储官员的讲话，以从中寻找加息时间的线索。

美联储主席叶伦周四表示，美国经济稳健，有理由进一步加息。

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周四表示，只要美国经济继续增长、企业招聘增加、通胀如他预期的那样上升，那么今年美联储至少加息两次是“正确的道路”。

美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治表示，美联储若等太久再进一步升息，恐将导致金融市场震荡，并埋下衰退隐患。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/李春喜; 审校 王兴亚/陈宗琦)

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