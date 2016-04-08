全球金市：金价本周表现料为五周最佳，因美联储立场谨慎且美元走软

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
周三公布的美联储会议记录显示，官员们对4月是否需要加息展开讨论，不过最终达成的一致看法是，在全球经济增长放缓的情况下，需要采取谨慎立场。
美国放慢加息步伐将提振黄金，打压美元。
市场在密切关注美联储官员的讲话，以从中寻找加息时间的线索。
美联储主席叶伦周四表示，美国经济稳健，有理由进一步加息。
美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周四表示，只要美国经济继续增长、企业招聘增加、通胀如他预期的那样上升，那么今年美联储至少加息两次是“正确的道路”。
美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治表示，美联储若等太久再进一步升息，恐将导致金融市场震荡，并埋下衰退隐患。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/李春喜; 审校 王兴亚/陈宗琦)
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)