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亚洲 | 2016年 4月 18日 星期一 09:00 BJT

全球金市：冻产协议破局后油价挫跌，避险资产黄金受到提振

美国原油期货 一度大跌6.8%，报每桶37.61美元；布兰特原油期货 跌7%至40.10美元。

金价上周五周线收低，因股市和石油受中国利好数据、以及对多哈会议的乐观情绪提振。

金价在第一季创下近30年最大季度涨幅之后企稳，价格大涨是因为市场对美联储升息的预期降温。

美国芝加哥联储总裁埃文斯上周五表示，本月的美联储会议不大可能升息，但今年剩下时间至少可能升息两次。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五的黄金持仓增加0.70%至812.46吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/李春喜; 审校 龚芳/许娜)

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