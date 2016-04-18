全球金市：冻产协议破局后油价挫跌，避险资产黄金受到提振

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
美国原油期货 一度大跌6.8%，报每桶37.61美元；布兰特原油期货 跌7%至40.10美元。
金价上周五周线收低，因股市和石油受中国利好数据、以及对多哈会议的乐观情绪提振。
金价在第一季创下近30年最大季度涨幅之后企稳，价格大涨是因为市场对美联储升息的预期降温。
美国芝加哥联储总裁埃文斯上周五表示，本月的美联储会议不大可能升息，但今年剩下时间至少可能升息两次。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五的黄金持仓增加0.70%至812.46吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/李春喜; 审校 龚芳/许娜)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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