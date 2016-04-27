全球金市：金价在美联储政策决定公布前微升，因美元下跌且数据疲软

美国周二公布的数据显示，3月耐久财订单反弹幅度远低于预期，因汽车、电脑和电子产品需求骤降，表明工厂活动下滑的势头远没有结束。

该报告还暗示第一季企业支出和经济增长疲弱。在另一份报告显示4月消费者信心下滑之后，第二季经济增长的前景变得暗淡。

美元指数纽约尾盘下跌0.3%，因投资者认为美国经济疲软可能促使美联储谨慎对待升息。

美联储周二开始为期两天的政策会议，外界认为肯定会维持利率不变，因此关注焦点在于会后声明的语气上。

黄金矿业服务公司(GFMS)在其2016黄金调查报告的第一季更新版中称，今年第一季全球黄金需求较上年同期下滑24%，至781吨，为七年来最弱的一季，因主要买家印度和中国的需求下滑。(完)

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